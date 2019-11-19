Дотримання загально рекомендованих дієт допомагає зберегти слух

https://racurs.ua/ua/n129666-zdorove-harchuvannya-dopomagaie-zapobigty-vtrati-sluhu-ucheni.html

Ракурс

Дотримання здорової дієти може зменшити ризик зниження слуху.

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Такого висновку дійшли американські учені на основі масштабного дослідження стану слуху в жінок протягом трьох років, повідомляє видання EurekAlert.

Поширена думка, що втрата слуху є неминучою частиною процесу старіння. Однак наше дослідження зосереджено на виявленні потенційно змінних факторів ризику, тобто тих речей, які ми можемо змінити в нашому раціоні харчування і способі життя для запобігання втрати слуху або уповільнення її розвитку, — зазначають учені.

Дослідники встановили, що жінки, які дотримувалися загально рекомендованих дієт, таких як альтернативна середземноморська дієта (AMED), мали значно нижчий ризик зниження чутливості слуху.

В межах дослідження учені створили 19 різноманітних в географічному відношенні випробувальних майданчиків по всій території США, де пацієнтів перевіряли команди ліцензованих аудіологів.

Аудіологи протягом трьох років вимірювали зміни порогів слуху чистого тону — найменший рівень гучності, який учасник може визначити. Учасникам дослідження на різних рівнях гучності програвалися звукові тони різної частоти:

0,5, 1 і 2 кГц як низькочастотні;

3 кГц і 4 кГц як середньочастотні;

6 кГц і 8 кГц як високочастотні.

Учасників дослідження попросили вказати, коли вони можуть ледь чути тон.

Учені порівняли ці дані з понад 20-річною інформацією про споживання продуктів харчування, яка збирається кожні чотири роки, починаючи з 1991 року.

Дослідники виявили, що шанси зниження средньочастотної чутливості слуху були майже на 30% нижчими серед тих, чия дієта найбільше нагадувала загальноприйняті корисні моделі харчування, в порівнянні з жінками, чия дієта найменше відповідала здоровому раціону харчування. На більш високих частотах ця ймовірність була на 25% нижчою.

Зв’язок між дієтою і зниженням слухової чутливості охоплює частоти, які мають вирішальне значення для розуміння мови, — зазначають учені. — Ми були здивовані тим, що так багато жінок продемонстрували зниження слуху за такий короткий період часу.

Середній вік жінок у дослідженні склав 59 років (більшість учасників були в віці від 50 до 60 років).

Це більш молодий вік, ніж той, коли багато хто замислюється про перевірку слуху, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, чому незрячі люди мають добрий слух.