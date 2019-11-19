Соблюдение общерекомендуемых диет помогает сохранить слух

https://racurs.ua/n129666-zdorovoe-pitanie-pomogaet-sohranit-sluh-uchenye.html

Ракурс

Соблюдение здоровой диеты может уменьшить риск снижения слуха.

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К такому выводу пришли американские ученые на основе масштабного исследования состояния слуха у женщин в течение трех лет, сообщает издание EurekAlert.

Распространенным является мнение, что потеря слуха является неизбежной частью процесса старения. Однако наше исследование сосредоточено на выявлении потенциально переменных факторов риска, то есть тех вещей, которые мы можем изменить в нашем рационе питания и образе жизни для предотвращения потери слуха или замедления его развития, — отмечают ученые.

Исследователи установили, что женщины, которые придерживались общерекомендуемых диет, таких как альтернативная средиземноморская диета (AMED), имели значительно ниже риск снижения чувствительности слуха.

В рамках исследования ученые создали 19 различных в географическом отношении испытательных площадок по всей территории США, где пациентов проверяли команды лицензированных аудиологов.

Аудиологи течение трех лет измеряли изменения порогов слуха чистого тона — наименьший уровень громкости, который участник может определить. Участникам исследования на разных уровнях громкости проигрывались звуковые тона разной частоты:

0,5, 1 и 2 кГц как низкочастотные;

3 кГц и 4 кГц как среднечастотные;

6 кГц и 8 кГц как высокочастотные.

Участников исследования попросили указать, когда они могут едва слышать тон.

Ученые сравнили эти данные с более чем 20-летней информацией о потреблении продуктов питания, которая собирается каждые четыре года, начиная с 1991 года.

Исследователи обнаружили, что шансы снижения среднечастотной чувствительности слуха были почти на 30% ниже среди тех, чья диета больше была похожей на общепринятые полезные модели питания, по сравнению с женщинами, чья диета меньше всего соответствовала здоровому рациону питания. На более высоких частотах эта вероятность была на 25% ниже.

Связь между диетой и снижением слуховой чувствительности охватывает частоты, которые имеют решающее значение для понимания языка, — отмечают ученые. — Мы были удивлены тем, что так много женщин продемонстрировали снижение слуха за такой короткий период времени.

Средний возраст женщин в исследовании составил 59 лет (большинство участников были в возрасте от 50 до 60 лет).

Это более молодой возраст, чем тот, когда многие задумываются о проверке слуха, — подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, почему незрячие люди имеют хороший слух.