Украинцы арестованы в Италии: переправляли нелегалов в Европу. Фото: Госпогранслужба

https://racurs.ua/n129662-ukraincy-arestovany-v-italii-perepravlyali-nelegalov-v-evropu.html

Ракурс

В Италии были арестованы два украинца, которые занимались перевозкой нелегальных мигрантов в Европу на яхте. Яхта с 74 нелегальными мигрантами на борту была задержана Береговой охраной Италии.

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Данное задержание стало возможно благодаря сотрудничеству украинских пограничников с Европолом, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что Госпогранслужба Украины на днях получила подтверждение информации Европола о плавсредстве, которое подозревалось в осуществлении незаконной перевозки нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза. Береговая охрана Италии задержала яхту, дрейфующую в бухте Роччелла-Ионика.

На ее борту находилось 74 пассажира, которыми оказались нелегальные мигранты из Ирака. Яхтой управляли два гражданина Украины 1980 и 1988 года рождения. За пособничество в нелегальной миграции украинцы были арестованы.

Госпогранслужба совместно с Нацполицией и Европолом проводит все необходимые мероприятия по раскрытию подобных преступлений, а также ведется следствие, целью которого является привлечение к уголовной ответственности виновных, в том числе и иностранцев, которые причастны к вовлечению украинских граждан к преступной схеме за границей.

Как ранее писал «Ракурс», нелегальные мигранты из Сирии пытались попасть в ЕС под видом украинских спортсменов.