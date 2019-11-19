Польша задержала 19 украинцев по запросам России в Интерпол

Украинским дипломатам удалось предотвратить передачу России двух задержанных сограждан, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129665-polsha-zaderjala-19-ukraincev-po-zaprosam-rossii-v-interpol.html

Ракурс

По запросам России в Интерпол на территории Польши задержаны 19 граждан Украины.

Loading...

Передачу России двух украинцев удалось предотвратить благодаря усилиям посольства Украины и Генерального консульства в Люблине. Об этом сообщает издание «Лига.Новости» со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел (МИД) Украины на соответствующий запрос.

В то же время в МИДе не уточнили, входят ли эти двое украинцев в перечень 19 упомянутых, или в Польше по российским запросам задержали в целом 21 украинца. Также не уточняется, передали ли России остальных задержанных Польшей граждан Украины.

Недавно в Польше по запросу РФ задержали ветерана АТО и заместителя главы УНА-УНСО Игоря Мазура. РФ обвиняет его в участии в войне на стороне Вооруженных сил Ичкерии против российских федеральных войск в 90-х годах прошлого века.

Впоследствии Мазура отпустили на поруки Генерального консула Украины в Люблине, а 14 ноября стало известно, что он вернулся в Украину.