Игорь Мазур, фото: социальные сети

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Ракурс

Игорь Мазур, задержанный вчера в Польше по запросу РФ ветеран АТО и сотрудник секретариата украинского омбудсмена, отрицает, что принимал участие в боевых действиях в Чечне.

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Мазур утверждает, что находился там как журналист. Об этом он заявил в Люблине во время сегодняшнего общего с генконсулом Украины брифинга, сообщает агентство «Укринформ».

Был пресс-центр «Свободный Кавказ», и те журналисты, которые приехали туда в то время, помнят наш лагерь УНСО, что были пресс-конференции, связывались с Грозным и сообщали, что происходит, — отметил Мазур.

По его словам, в день задержания он направлялся в Варшаву на совместную пресс-конференцию.

Мазур также отметил, что в деле, по которому он был задержан, также проходят бывший премьер Украины Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще примерно пять человек.

Также по этому делу некоторое время проходил член руководства УНА-УНСО Юрий Шухевич, который потерял зрение в советских лагерях, где отсидел более 30 лет, и бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Станислав Клих.

Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, так же включили в этом деле, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, что он принимал участие в боевых действиях, — сообщил Мазур.

Это дело делалось людьми, которые неадекватно оценивали года рождения, состояние здоровья людей, — отметил он.

Напомним, Мазура сегодня передали на поруки генконсула Украины в Люблине. В Генконсульстве он будет проживать на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса.