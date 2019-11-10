Ігор Мазур, фото: соціальні мережі

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Ігор Мазур, затриманий вчора в Польщі за запитом РФ ветеран АТО та співробітник секретаріату українського омбудсмена, заперечує, що брав участь в бойових діях у Чечні.

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Мазур стверджує, що перебував там як журналіст. Про це він заявив в Любліні під час сьогоднішнього спільного з генконсулом України брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

Був пресцентр «Вільний Кавказ», і ті журналісти, які приїхали туди на той час, пам’ятають наш табір УНСО, що були прес-конференції, зв’язувалися з Грозним і повідомляли, що відбувається, — зазначив Мазур.

За його словами, в день затримання він прямував до Варшави на спільну прес-конференцію.

Мазур також зазначив, що в справі, за якою його затримали, також проходять колишній прем'єр України Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, Дмитро Ярош та ще приблизно п’ятеро осіб.

Також по цій справі деякий час проходив член керівництва УНА-УНСО Юрій Шухевич, який втратив зір у радянських таборах, де відсидів понад 30 років, та колишні політв’язні Микола Карп’юк і Станіслав Клих.

Ярослава Лагнюка, це наш голова виконкому, якому на той час було 3,5 роки, так само включили у цій справі, тобто, що він теж закатував там 10 росіян, що він брав участь у бойових діях, — повідомив Мазур.

Ця справа робилася людьми, які неадекватно оцінювали роки народження, стан здоров’я людей, — зазначив він.

Нагадаємо, Мазура сьогодні передали на поруки генконсула України в Любліні. У Генконсульстві він проживатиме на час очікування та розгляду екстрадиційного запиту.