Польща затримала 19 українців за запитами Росії до Інтерполу

Українським дипломатам вдалося запобігти передачі Росії двох затриманих громадян України, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129665-polscha-zatrymala-19-ukrayinciv-za-zapytamy-rosiyi-do-interpolu.html

Ракурс

За запитами Росії до Інтерполу на території Польщі затримані 19 громадян України.

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Передачі Росії двох українців вдалося запобігти завдяки зусиллям посольства України та Генерального консульства в Любліні. Про це повідомляє видання «Лига.Новости» з посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ (МЗС) України на відповідний запит.

Водночас у МЗС не уточнили, чи входять ці двоє українців до переліку 19 згаданих, чи у Польщі за російськими запитами затримали загалом 21 українця. Також не уточняється, чи передали Росії решту затриманих Польщею громадян України.

Нещодавно в Польщі за запитом РФ затримали ветерана АТО і заступника голови УНА-УНСО Ігоря Мазура. РФ звинувачує його в участі у війні на боці Збройних сил Ічкерії проти російських федеральних військ у 90-х роках минулого століття.

Згодом Мазура відпустили на поруки Генерального консула України в Любліні, а 14 листопада стало відомо, що він повернувся до України.

На поруки Ляшка взяли народні депутати Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») та Михайло Волинець («Батьківщина»).