Українці заарештовані в Італії: переправляли нелегалів до Європи. Фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n129662-ukrayinci-zaareshtovani-v-italiyi-perepravlyaly-nelegaliv-do-ievropy.html

Ракурс

В Італії заарештували двох українців, які займалися перевезенням нелегальних мігрантів до Європи на яхті. Яхта з 74 нелегальними мігрантами на борту була затримана Береговою охороною Італії.

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Затримання стало можливим завдяки співпраці українських прикордонників із Європолом, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

У повідомленні говориться, що Держприкордонслужба України днями отримала підтвердження інформації Європолу про плавзасіб, який підозрювався в здійсненні незаконного перевезення нелегальних мігрантів на територію Євросоюзу. Берегова охорона Італії затримала яхту, яка дрейфувала в бухті Роччелла-Йоніка.

На її борту перебували 74 пасажири, якими виявилися нелегальні мігранти з Іраку. Яхтою керували двоє громадян України 1980 і 1988 року народження. За пособництво у нелегальній міграції українці були заарештовані.

Держприкордонслужба спільно з Нацполіцією і Європолом проводить всі необхідні заходи щодо розкриття подібних злочинів, а також ведеться слідство, метою якого є притягнення до кримінальної відповідальності винних, у тому числі і іноземців, які причетні до залучення українських громадян до злочинної схеми за кордоном.

Як раніше писав «Ракурс», нелегальні мігранти з Сирії намагалися потрапити в ЄС під виглядом українських спортсменів.