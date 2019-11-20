Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129720-pogoda-v-ukraine-na-21-noyabrya-sinoptiki-sprognozirovali-oblachnost-i-zamorozki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 ноября ожидается прохладная, но существенных осадков не предвидится.

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В Донецкой области ночью ожидаются заморозки до 2° мороза, а на Харьковщине и Луганщине — от 1° тепла до 1° мороза по Цельсию. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° до 8° выше нуля. Днем столбики термометров от 3° до 14° тепла. Ветер ожидается юго-восточный и восточный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 ноября прогнозируется облачная без существенных осадков. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, а днем 5−7° выше нуля.

Во Львове жителей областного центра завтра будет радовать относительно теплая погода. Столбики термометров ночью покажут 5−7° выше нуля по Цельсию, днем 10−12° тепла.

В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха 5−7° тепла, днем солнце нагреет воздух до 9−11° тепла.

В Днепре завтра ожидается облачность. Ночью температура воздуха от 3° до 5° тепла, а днем ожидается 3−5° выше нуля.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики спрогнозировали пасмурную погоду. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 4−6° выше нуля.

В Карпатах 21 ноября будет облачно и относительно тепло. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, днем 10−14° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 ноября прогнозируется неспокойная. Небольшие возмущения ожидается в течение суток, а утром — слабая буря.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине сегодня будет ветреная, в центре и на севере возможны дожди. На всей территории страны небо закрыли тучи. Днем температура воздуха составит 9−11° тепла.