Нардеп Роман Иванисов приостанавливает членство в «Слуге народа». Фото: Иванисов в Facebook

https://racurs.ua/n129721-skandal-s-sudimostu-slugi-naroda-nardep-ivanisov-priostanavlivaet-chlenstvo-vo-frakcii.html

Ракурс

Роман Иванисов, народный депутат Украины, решил приостановить членство во фракции «Слуга народа».

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Такое решение парламентарий принял из-за скандала с судимостью. Иванисов заявил, что приостанавливает свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации и не хочет «ставить под удар репутацию всего коллектива». Об этом 20 ноября он сообщил на собственной странице в Facebook.

Парламентарий также добавил, что председатель фракции Давид Арахамия уже поддержал его решение. Кроме того, Иванисов заявил, что считает, что генерального прокурора Руслана Рябошапку «умышленно ввели в заблуждение».

Офис Генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили. Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня за мою антикоррупционную деятельность, — говорится в сообщении.

Народный депутат заверил, что вскоре общественность узнает фамилию человека, который заказал против него кампанию.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук на собственном Telegram-канале обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Сегодня на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка завил, что Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Впоследствии в Генеральной прокуратуре опровергли эту информацию и заявили, что «проверка продолжается».