Зеленський зустрів повернені кораблі. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Україна звернеться до Російської Федерації з вимогою повернути обладнання та озброєння, яких не вистачає на трьох військових кораблях, що були захоплені російськими військовими у листопаді 2018 року в Керченській протоці.

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Глава держави додав, що виконав обіцянку про повернення захоплених бойових одиниць українського флоту. Про це він повідомив журналістам в Очакові після огляду українських кораблів, передає прес-служба президента.

Я побачив стан катерів. Буде розслідування — ми побачимо всі деталі інциденту. Ми обов’язково звернемося до російської сторони, щоб вона нам повернула все, що там було, — заявив Зеленський.

Український лідер зазначив, що потрібно буде три місяці, щоб відремонтувати катери, які РФ повернула Україні.

Нагадаємо, 20 листопада в порт Очакова сьогодні прибули захоплені Росією на Азові броньовані катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу». Командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що росіяни «угробили» кораблі, саме тому їх буксирували до порту. Представники РФ познімали з бойових суден не лише оснащення, але й навіть розетки, плафони та унітази.