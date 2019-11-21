Невідомі підірвали банкомат. Фото: 1k.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129732-nevidomi-pidirvaly-bankomat-pid-harkovom-foto-video.html

Ракурс

Банкомат у Харківській області підірвали невідомі зловмисники.

Loading...

Подія сталася 21 листопада о 3.15 на вулиці Першого травня в селі Черкаська Лозова. На щастя, внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума наразі збитків встановлюється. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці встановили, що вибух стався внаслідок закладення саморобного вибухового пристрою в банкоматі. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Повідомлення про подію зареєстрували в Єдиному обліку Дергачівського відділу поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у жовтні у Дніпрі поліція затримала групу осіб, члени якої перевіряються на причетність до підривів банкоматів та викраденні банківських грошей. Слідчі встановили, що бандити діяли вночі й підривали за допомогою газоповітряної суміші банкомати, які знаходилися у віддалених районах міста та не були обладнані камерами відеоспостереження.