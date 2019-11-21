Боротьба з рейдерством: законопроект про електронні довіреності з'явиться в найближчі тижні. Фото: zoda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129728-borotba-z-reyderstvom-zakonoproekt-pro-elektronni-dovirenosti-z-yavytsya-v-nayblyjchi-tyjni.html

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Рейдерство в Україні спробують подолати за допомогою електронних довіреностей. Відповідний законопроект буде поданий Кабміном у парламент найближчими тижнями.

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Після запуску електронний довіреностей нотаріус видаватиме її не лише в паперовому варіанті, а й у вигляді pdf-файлу з електронним підписом. Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Він заявив, що такі файли безпечніші, оскільки випадки рейдерства найчастіше стаються через підроблені бланки довіреностей.

Дубілет додав, що для запровадження цієї технології вже все готово. Оскільки у нотаріусів є електронні підписи, то вони і зараз можуть накладати їх на документи. Необхідно лише закріпити це законодавчо.

За словами чиновника, законопроект про електронні довіреності планують подати у парламент у найближчі тижні. На даний момент триває узгодження всіх питань із Міністерством юстиції і Нотаріальної палатою України.

Нагадаємо, що минулого місяця президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 1056−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності». Цей документ спрямований на боротьбу з рейдерством.