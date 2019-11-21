Борьба с рейдерством: законопроект об электронных доверенностях обещают в ближайшие неделиhttps://racurs.ua/n129728-borba-v-reyderstvom-zakonoproekt-ob-elektronnyh-doverennostyah-poyavitsya-v-blijayshie-nedeli.htmlРакурс
Рейдерство в Украине попытаются побороть с помощью электронных доверенностей. Соответствующий законопроект будет подан Кабмином в парламент в ближайшие недели.
После запуска электронных доверенностей нотариус будет выдавать ее не только в бумажном формате, но и в виде pdf-файла с электронной подписью. Об этом написал в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Он заявил, что такие файлы более безопасны, поскольку случаи рейдерства чаще всего происходят из-за поддельных бланков доверенностей.
Дубилет добавил, что для внедрения этой технологии уже все готово. Поскольку у нотариусов есть электронные подписи, то они даже сейчас могут накладывать их на документы. Необходимо только закрепить это законодательно.
По словам чиновника, законопроект об электронных доверенностях планируют подать в парламент в ближайшие недели. На данный момент идет согласование всех вопросов с Министерством юстиции и Нотариальной палатой Украины.
Напомним, что в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 1056−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности». Этот документ направлен на борьбу с рейдерством.