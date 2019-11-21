Украина отмечает День достоинства и свободы. Фото: flickr.com

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Ракурс

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы.

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Праздник установлен в честь начала Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

В 2013 году 21 ноября начались протесты в ответ на решение властей Виктора Януковича о приостановке курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Такое решение вызвало невиданное возмущение среди граждан Украины.

Украинских студентов, которые мирно протестовали на Майдане Независимости в Киеве, в ночь с 29 на 30 ноября жестоко разогнали бойцы спецподразделения «Беркут». После этого в украинской столице начались масштабные акции протеста, которые переросли в Революцию достоинства.

Генпрокуратура Украины установила, что во время Майдана пострадали 2,5 тыс. человек, в результате беспорядков погибли 104 человека. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что с 18 февраля до 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.

Президент Владимир Зеленский сегодня почтил погибших активистов Революции достоинства. Вместе с женой Еленой они положили лампадку к часовне на улице Небесной сотни в Киеве. Украинский лидер подчеркнул, что украинцам нужны реальные результаты расследования дел Майдана.

Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные — обязательно получить наказание, — отметил Зеленский.

Президент пообещал, что в столице появится музей Революции достоинства.

Напомним, бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что дело Майдана сейчас не расследуется этим ведомством.