Україна відзначає День гідності та свободи. Фото: flickr.com

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Ракурс

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи.

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Свято встановлене на честь початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

У 2013 році 21 листопада розпочались протести у відповідь на рішення влади Віктора Януковича щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таке рішення викликало обурення серед громадян України.

Українських студентів, які мирно протестували на Майдані Незалежності в Києві, у ніч із 29 на 30 листопада жорстоко розігнали бійці спецпідрозділу «Беркут». Після цього в українській столиці розпочалися масштабні акції протесту, які переросли в Революцію гідності.

Генпрокуратура України встановила, що під час Майдану постраждали 2,5 тис. осіб, внаслідок заворушень загинули 104 особи. В Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що з 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Президент Володимир Зеленський сьогодні вшанував загиблих протестувальників Революції гідності. Разом із дружиною Оленою вони поклали лампадку до каплички на вулиці Небесної Сотні у Києві. Український лідер наголосив, що українцям потрібні реальні результати розслідування справ Майдану.

Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні — обов’язково отримати покарання, — зазначив Зеленський.

Президент пообіцяв, що в столиці обов’язково з’явиться музей Революції гідності. Після промови Зеленський поговорив із присутніми, серед яких були і родичі загиблих на Майдані.

Нагадаємо, колишній начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що справа Майдану наразі не розслідується співробітниками Генеральної прокуратури.