Пентагон: Київ міг знати про затримку військової допомоги США ще в липні. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129726-kyyiv-mig-znaty-pro-zatrymku-viyskovoyi-dopomogy-ssha-sche-do-rozmovy-trampa-z-zelenskym.html

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Влада України могла знати, що допомога США в сфері безпеки була припинена раніше, ніж відбулася розмова президентів США й України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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У день розмови глав держав ця інформація вже була відома. Про це заявила заступник помічника глави Пентагону Лора Купер під час слухань в Конгресі щодо імпічменту. Посадовець курирує в Міністерстві оборони США питання по Росії, Україні та Євразії. Про це повідомляє The New York Times.

За словами чиновниці, їй відомо про численні розмови між співробітниками українського посольства та співробітниками Пентагону. Купер зазначила, що 25 липня українське посольство запитало представників її департаменту про те, «що відбувається з допомогою для України». Протягом тижня чиновники українського посольства цікавилися про долю української допомоги.

NYT пише, президент США Дональд Трамп знав, що Україні конче необхідна ця допомога й спробував її використати, як тиск на Володимира Зеленського, щоб той публічно оголосив про початок розслідування Україною справи проти сина його головного конкурента на виборах Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що військова допомога США Україні не була надана у повному обсязі. Через рішення американського президента Дональда Трампа транш у розмірі 35,2 млн дол. затримали. Загалом Пентагон планував виділити 400 млн дол., які були призначені для купівлі Києвом озброєнь та оснащень зв’язку військових кораблів.