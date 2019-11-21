Пентагон: Киев мог знать о задержке военной помощи США еще в июле. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129726-kiev-mog-znat-o-zaderjke-voennoy-pomoschi-ssha-esche-do-razgovora-trampa-s-zelenskim-chinovnik.html

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Власти Украины могли знать, что помощь США в сфере безопасности была прекращена ранее, чем состоялся разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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В день разговора глав государств эта информация уже была известна. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона Лора Купер во время слушаний в Конгрессе по импичменту. Чиновник курирует в Министерстве обороны США вопросы по России, Украине и Евразии. Об этом сообщает The New York Times.

По словам чиновницы, ей известно о многочисленных разговорах между сотрудниками украинского посольства и сотрудниками Пентагона. Купер отметила, что 25 июля украинское посольство спросило ее представителей департамента о том, «что происходит с помощью для Украины». В течение недели чиновники украинского посольства интересовались о судьбе украинской помощи.

NYT пишет, президент США Дональд Трамп знал, что Украине крайне необходима эта помощь и попытался ее использовать, как давление на Владимира Зеленского, чтобы тот публично объявил о начале расследования Украиной дела против сына его главного конкурента на выборах Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что военная помощь США Украине не была оказана в полном объеме. Из-за решения американского президента Дональда Трампа транш в размере 35,2 млн долл. задержали. Всего Пентагон планировал выделить 400 млн долл., которые были предназначены для покупки Киевом вооружений и оснащений связи военных кораблей.