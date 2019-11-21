Синоптики предупредили о штормовом ветре. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129725-sinoptiki-predupredili-ukraincev-o-shtormovom-veter-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 ноября значительно ухудшится.

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На территории ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, а в Приазовье скорость штормовых порывов будут достигать 25−28 м/с. Сегодня на акватории Азовского моря шквалы 25−30 м/с, высота волн будет достигать 13−20 дм. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3° до 14° тепла. Кроме того, в Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Одесской областях сегодня днем дождь.

На остальной территории существенных осадков не ожидается, небо затянут облака.

Напомним, 20 ноября синоптики предсказывали, что погода сегодня в Украине ожидаются прохладная, но существенных осадков не предвидится.