Синоптики попередили про штормовий вітер. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129725-synoptyky-poperedyly-ukrayinciv-pro-shtormovyy-viter-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 листопада значно погіршиться.

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На території очікуються пориви вітру 15−20 м/с, а на у Приазов’ї швидкість штормових поривів досягатимуть 25−28 м/с. Сьогодні на акваторії Азовського моря шквали 25−30 м/с, висота хвиль сягатиме 13−20 дм. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Температура повітря вдень коливатиметься від 3° до 14° тепла. Крім того, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях сьогодні вдень дощитиме.

На іншій території держави істотних опадів не очікується, небо затягнуть хмари.

Нагадаємо, 20 листопада синоптики передбачали, що погода сьогодні в Україні очікуються прохолодна, але істотних опадів не передбачається.