Неизвестные взорвали банкомат. Фото: 1k.com.ua

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Банкомат в Харьковской области взорвали неизвестные злоумышленники.

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Событие произошло 21 ноября в 3.15 на улице Первого мая в селе Черкасская Лозовая. На счастье, в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма сейчас убытков устанавливается. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Специалисты установили, что, взрыв произошел в результате закладки самодельного взрывного устройства в банкомате. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сообщение о происшествии зарегистрировали в Едином учете Дергачевского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас полицейские пытаются установить лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в октябре в Днепре полиция задержала группу лиц, члены которой проверяются на причастность к подрывам банкоматов и хищении банковских денег. Следователи установили, что бандиты действовали ночью и взрывали с помощью газовоздушной смеси банкоматы, которые находились в удаленных районах города и не были оборудованы камерами видеонаблюдения.