Давид Арахамия проводит брифинг. Фото:

https://racurs.ua/n129734-arahamiya-provodit-brifing-po-situacii-s-veroyatnoy-sudimostu-nardepa-ivanisova-translyaciya.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», 21 ноября проводит брифинг.

Loading...

Парламентарий прояснит журналистам ситуацию с вероятной судимостью нардепа от «Слуги народа» Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней. Ранее Арахамия завилял, что в случае опровержения этой информации членство во фракции Иванисова будет восстановлено. Об этом он сообщал в Facebook.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 ноября завил, что Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Впоследствии в Генеральной прокуратуре поспешили опровергли эту информацию и заявили, что «проверка продолжается».

Тем временем Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации, обнародованной Мосийчуком.