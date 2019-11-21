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Ракурс
Давид Арахамия проводит брифинг. Фото:

Арахамия проводит брифинг по ситуации с вероятной судимостью нардепа Иванисова (ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 ноя 2019, 12:00
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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», 21 ноября проводит брифинг.

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Парламентарий прояснит журналистам ситуацию с вероятной судимостью нардепа от «Слуги народа» Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней. Ранее Арахамия завилял, что в случае опровержения этой информации членство во фракции Иванисова будет восстановлено. Об этом он сообщал в Facebook.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 ноября завил, что Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Впоследствии в Генеральной прокуратуре поспешили опровергли эту информацию и заявили, что «проверка продолжается».

Тем временем Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации, обнародованной Мосийчуком.

Источник: Ракурс


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