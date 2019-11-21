Джо Байден. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/n129729-tramp-i-putin-ne-hotyat-chtoby-ya-stal-prezidentom-bayden.html

Ракурс

Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, сделал определенные выводы на основании показаний свидетелей во время слушаний в Конгрессе по импичменту президента Дональда Трампа. Байден заявил, что у него сложилось впечатление, что Трамп не хочет, чтобы он был кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. Кроме того, по мнению Байдена, к этому же стремится и президент РФ Владимир Путин.

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Байден считает, что у него есть хорошие шансы одержать победу на предстоящих президентских выборах и Трамп прекрасно это понимает. Об этом американский политик заявил во время теледебатов претендентов от Демократической партии в эфире канала MSNBC.

Байден заверил, что в случае своей победы на президентских выборах 2020 года он не будет принуждать генерального прокурора начать расследование против Трампа. По мнению политика, решение о начале такого расследования должен принимать генпрокурор, а не президент. Байден добавил, что на посту президента он не будет руководить Министерством юстиции в ручном режиме, как это делает нынешний глава Белого дома.

По мнению Байдена, если в суде будет доказано, что Трамп нарушал закон, то он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Как ранее писал «Ракурс», помощник временного поверенного в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что вопрос помощи Украине не так сильно интересовал Трампа, как возможность начала расследования в отношении Байденов.