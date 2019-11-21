Сенцов и еще несколько политзаключенных Кремля получили квартиры в Киеве. Фото: Украинская торговая гильдия

https://racurs.ua/n129744-politzakluchennym-kremlya-kupili-kvartiry-v-kieve.html

Ракурс

Политические заключенные Кремля, которые были освобождены из российского плена в начале сентября этого года, получили квартиры в Киеве.

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В частности, владельцами нового жилья стали Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Артур Панов и Алексей Сизонович, говорится на сайте фонда Виктора Пинчука.

Дома, в которых было приобретено жилье, строились в последние 15 лет. Все квартиры уже с ремонтом и готовы к заселению. Будущие владельцы сами выбрали квартиры из нескольких предложенных вариантов в разных районах столицы.

Ранее также было приобретено жилье в Одессе для 24-х украинских моряков, побывавших в российском плену.

Напомним, что в начале сентября в Киев прибыл самолет Ан-48, который доставил домой 35 граждан Украины, находившихся в российском плену. Среди них были военнопленные моряки и 11 политических заключенных.