День гідності та свободи: революція у світлинах / Фото: maidanmuseum

https://racurs.ua/ua/n129755-den-gidnosti-ta-svobody-yak-pochynalasya-revoluciya-foto.html

Ракурс

День гідності та свободи сьогодні відзначають в Україні. Свято започатковане як данина пам’яті Помаранчевій революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

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21 листопада 2013 року розпочалися протести у відповідь на рішення влади Віктора Януковича щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Таке рішення викликало хвилю обурення серед громадян України.

Пригадаймо за допомогою фото моменти початку Революції гідності (більшість світлин датовані груднем 2013 року):