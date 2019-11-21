Головні новини за 21 листопада: День гідності та свободи, підозра Садовому та судимість Іванісова

Під час сьогоднішніх мітингів у Києві, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n129769-golovni-novyny-za-21-lystopada-den-gidnosti-ta-svobody-pidozra-sadovomu-ta-sudymist-ivanisova.html

Ракурс

Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято встановлене на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року, початок яких припадав на другу половину листопада.

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У Києві на Майдані Незалежності о 19.00 розпочалося віче «Ми маємо гідність», лейтмотивом котрого став лозунг «Ні капітуляції».

Мер Львова Андрій Садовий сьогодні отримав офіційну підозру від прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Міського голову Львова підозрюють у зловживанні владою під час продажу земельної ділянки під індустріальний парк.

САП проситиме в суду обрання для нього 50 млн грн застави. Садовий згодом заявив, що не має такої суми.

Сьогодні представники влади відреагували на ситуацію щодо повідомлень про імовірну судимість нардепа від «Слуги народу» Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час сьогоднішнього брифінгу з приводу цієї ситуації з посиланням на слова Іванісова заявив, що інформація про зґвалтування — фейк, який замовили «кримінальні авторитети, яким він перейшов дорогу» своєю антикорупційною діяльністю.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердитися, він змусить нардепа скласти мандат.

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов згодом опублікував текст судового вироку Іванісову.

Сьогодні розпочалися слухання Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення в листопаді минулого року кораблів ВМС України та членів їхніх екіпажів.

Конституційний суд України визнав неконституційним президентський законопроект № 1016 про уповноважених Верховної Ради, який передбачає введення нового виду парламентського контролю.