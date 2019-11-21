Роман Іванісов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129765-sprava-ivanisova-portnov-opryludnyv-rishennya-sudu-dokument.html

Ракурс

Андрій Портнов, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, оприлюднив текст вироку Пологовського районного суду Запорізької області від 21 березня 1996 року про визнання Романа Іванісова, нині депутата із фракції «Слуга народу», винним у замаху на групове зґвалтування.

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Друзі, не хотілося завдавати шкоди правлячій політичній силі, але не треба було розповідати легенди про нові обличчя, — наголосив Портнов у своєму Telegram-каналі.

Згідно з оприлюдненим Портновим текстом вироку, Іванісова визнали винним у скоєнні замаху на зґвалтування, здісненого групою осіб (ст. 17 та 117 ч. 3 Кримінального кодексу від 1960 року) та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчиненому групою осіб (ст. 118 ч. 2 Кримінального кодексу).

В результаті Іванісов був засуджений до 3,5 років позбавлення волі, проте згодом цей вирок обласним судом був зменшений до 2,5 років ув’язнення, зазначає Портнов.

Повний текст оприлюдненого Портновим документа доступний за посиланням.

Нагадаємо, за словами очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Іванісов стверджує, що інформація про це зґвалтування є фейком, який замовили «кримінальні авторитети, яким він перейшов дорогу».