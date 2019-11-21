Давид Арахамія пояснив, як Іванісов може повернутися у фракцію. Фото: Обозреватель

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Роман Іванісов зможе повернути собі членство у фракції «Слуга народу», якщо доведе свою непричетність до зґвалтування неповнолітньої, у якому його звинувачує екс-нардеп Ігор Мосійчук.

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Наразі інформацію про причетність Іванісова до такого злочину не можуть підтвердити чи спростувати у політсилі. Про це 21 листопада заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Ми вирішили з ним, що він сам за власною ініціативою виходить з фракції та партії. Ми це підтримуємо. Якщо він спростує, і вся країна побачить, що це був фейк, то ми його заберемо назад. Якщо це підтвердиться, то хай іде по своїх справах, куди захоче, — заявив Арахамія.

Голова фракції з посиланням на слова Іванісова заявив, що інформація про зґвалтування — фейк, який замовили «кримінальні авторитети, яким він перейшов дорогу» своєю антикорупційною діяльністю.

Арахамія додав, що представник Іванісова поїде до Маріупольської колонії, де нардеп нібито відбував покарання, щоб там на відео записати всі журнали про відбуття покарання і показати, що там немає ніяких записів про нардепа.

Сьогодні секретаріат «Слуги народу» направить офіційні запити в Генпрокуратуру, МВС та Службу безпеки України з проханням перевірити і надати всебічну і повну інформацію щодо цього приводу. Арахамія впевнений, що оскільки «справа Іванісова» 1996 року, то її немає в електронних реєстрах, оскільки в той час були лише паперові журнали, тому перевірка забере більше часу.

Голова фракції повідомив, що раніше перевіряв профіль кандидата в нардепи Романа Іванісова й у нього була довідка про несудимість. Разом з тим Арахамія відзначив, що якщо судимість була погашена, то МВС видасть довідку про несудимість.

Нагадаємо, 18 листопада колишній народний депутат з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чинний «слуга народу» Роман Іванісов у 90-х роках відбував покарання у тюрмі за зґвалтування неповнолітньої.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 листопада підтвердив цю інформацію, а в Генеральній прокуратурі заявили, що «перевірка триває". Після цього Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації, оприлюдненої Мосійчуком.