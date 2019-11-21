Давид Арахамия объяснил, как Иванисов может вернуться во фракцию. Фото: Обозреватель

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Роман Иванисов сможет вернуть себе членство во фракции «Слуга народа», если докажет свою непричастность к изнасилованию несовершеннолетней, в котором его обвиняет экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Теперь информацию о причастности Иванисова к такому преступлению не могут подтвердить или опровергнуть в политсиле. Об этом 21 ноября заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга, который транслировали СМИ.

Мы решили с ним, что он сам по собственной инициативе выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, то мы его заберем обратно. Если это подтвердится, то пусть идет по своим делам, куда захочет, — заявил Арахамия.

Председатель фракции со ссылкой на слова Иванисова заявил, что информация об изнасиловании — фейк, который заказали «криминальные авторитеты, которым он перешел дорогу» своей антикоррупционной деятельностью.

Арахамия добавил, что представитель Иванисова поедет в Мариупольскую колонию, где нардеп якобы отбывал наказание, чтобы там на видео записать все журналы об отбытии наказания и показать, что там нет никаких записей о нардепе.

Сегодня секретариат «Слуги народа» направит официальные запросы в Генпрокуратуру, МВД и Службу безопасности Украины с просьбой проверить и оказать всестороннюю и полную информацию по этому поводу. Арахамия уверен, что поскольку «дело Иванисова» 1996 года, то его нет в электронных реестрах, поскольку в то время были только бумажные журналы, поэтому проверка займет больше времени.

Председатель фракции сообщил, что ранее проверял профиль кандидата в нардепы Романа Иванисова и у него была справка о несудимости. Вместе с тем Арахамия отметил, что если судимость была погашена, то МВД выдаст справку о несудимости.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 ноября подтвердил эту информацию, а в Генеральной прокуратуре заявили, что «проверка продолжается». После этого Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации, обнародованной Мосийчуком.