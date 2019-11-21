Прожиточный минимум на 2019 год установили противоправно — суд. Фото: armyfm.com.ua

https://racurs.ua/n129741-projitochnyy-minimum-na-2019-god-ustanovili-protivopravno-sud.html

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Прожиточный минимум в Украине на 2019 год был установлен противоправно. Суд признал, что соответствующие действия Кабинета министров нарушали социальные стандарты и гарантии.

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Такое решение по иску к правительству относительно размера нынешнего прожиточного минимума принял Окружной админсуд Киева, сообщает «Судебная власть».

Суд подчеркнул, что Кабмин не провел необходимые научно-общественные экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных товаров и услуг, после чего противоправно разработал, одобрил и подал в парламент законопроект о государственном бюджете на 2019 год. Таким образом были нарушены порядок установления размера прожиточного минимума и социальные стандарты.

В итоге суд обязал правительство пересчитать и установить прожиточный минимум на предусмотренном законодательством уровне.

Как известно, прожиточный минимум является стоимостной величиной минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которого достаточно для обеспечения нормального функционирования организма и здоровья человека, а также удовлетворения его основных социальных и культурных потребностей. Объем прожиточного минимума формируется из двух составляющих — физиологического и социального минимумов. Первый должен составлять 85−87% от общего объема прожиточного минимума, а остальное — это социальная часть: определенный набор духовных ценностей для минимально приемлемого уровня жизни.

Напомним, в октябре Министерство соцполитики представило новую концепцию формирования прожиточного минимума, которая предусматривает отказ от привязки к нему более 150 видов социальных выплат.