Прожитковий мінімум на 2019 рік встановили протиправно — суд. Фото: armyfm.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129741-projytkovyy-minimum-na-2019-rik-vstanovyly-protypravno-sud.html

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Прожитковий мінімум в Україні на 2019 рік був встановлений протиправно. Суд визнав, що відповідні дії Кабінету міністрів порушували соціальні стандарти і гарантії.

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Таке рішення у справі за позовом до уряду щодо розміру цьогорічного прожиткового мінімуму ухвалив Окружний адмінсуд Києва, інформує «Судова влада».

Суд наголосив, що Кабмін не провів необхідні науково-громадські експертизи сформованих наборів продуктів харчування, продовольчих товарів та послуг, після чого протиправно розробив, схвалив і подав до парламенту законопроект про державний бюджет на 2019 рік. Таким чином було порушено порядок встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальні стандарти.

У підсумку суд зобов’язав уряд перерахувати і встановити прожитковий мінімум на передбаченому законодавством рівні.

Як відомо, прожитковий мінімум є вартісною величиною мінімального набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, якого достатньо для забезпечення нормального функціонування організму та здоров’я людини, а також задоволення її основних соціальних і культурних потреб. Обсяг прожиткового мінімуму формується з двох складових — фізіологічного та соціального мінімумів. Перший має становити 85−87% від загального обсягу прожиткового мінімуму, а решта — це соціальна частина: певний набір духовних цінностей для мінімально прийнятного рівня життя.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство соцполітики представило нову концепцію формування прожиткового мінімуму, що передбачає відмову від прив’язки до нього понад 150 видів соціальних виплат.