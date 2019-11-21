Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий у Facebook

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Ракурс

Андрій Садовий, міський голова Львова, отримав офіційну підозру від прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Прокурори підозрюють мера Львова у зловживанні владою під час продажу земельної ділянки під індустріальний парк. У 2015 році місто на відкритому інвестиційному конкурсі залучило нідерландську компанію CTP, яка заплатила за землю 54 млн грн та мала збудувати індустріальний парк. Про це йдеться у відеозверненні, яке Садовий оприлюднив на власній сторінці у Facebook.

За словами міського голови Львова, з 2015 року відбувається блокування з усіх сторін на рівні державної влади та Генпрокуратури.

На той час компанія збудувала індустріальний парк у Румунії. Це третя по об'єму в Європі компанія, яка інвестує в промислове майно. Вони мають намір збудувати у Львові 3 тис. нових робочих місць. Із того часу прокурори їздять, досліджують — земля стоїть, — заявив Садовий.

Нагадаємо, днями Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату VIII скликання, котрий за період з 2015 по 2018 роки не задекларував наявність невиконаних фінансових зобов’язань перед банками на суму понад 4,7 млрд грн.