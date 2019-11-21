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Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з скандалом про прослушку. Фото: president.gov.ua

Зеленський пообіцяв розібратися у касетному скандалі навколо глави ДБР Труби

21 лис 2019, 12:30
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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував опубліковані в мережі скандальні аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті у директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

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Глава держави пообіцяв розібратися в ситуації. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами під час візиту на базу ВМС України в Очакові в рамках робочої поїздки до Миколаївської області, йшлося в трансляції.

Спочатку я прочитав, що була прослушка у Труби в ДБР. А потім прочитав, що Труба спростував це, сказав, що це фейк". Завтра будемо розбиратися", — сказав Зеленський 20 листопада.

Нагадаємо, 21 вересня голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. За словами очільника ДБР, прослушка була професійно вмонтована в систему вентиляції. Правоохоронці ще не з’ясували, хто саме встановив прослушку.

Вже 19 листопада в месенджері Telegram з’явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало», де викладають аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань. Сам Труба заявив, що ці аудіозаписи ніщо інше, як провокація.

Джерело: Ракурс


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