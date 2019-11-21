Владимир Зеленский пообещал разобраться со скандалом о прослушке. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129738-zelenskiy-poobeschal-razobratsya-v-kassetnom-skandale-vokrug-glavy-gbr-truby.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал опубликованные в сети скандальные аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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Глава государства пообещал разобраться в ситуации. Об этом он заявил, общаясь с журналистами во время визита на базу ВМС Украины в Очакове в рамках рабочей поездки в Николаевской области, говорилось в трансляции.

Сначала я прочитал, что была прослушка у Трубы в ГБР. А потом прочитал, что Труба опроверг это, сказал, что это фейки. Завтра будем разбираться, — сказал Зеленский 20 ноября.

Напомним, 21 сентября председатель Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. По словам главы ГБР, прослушка была профессионально вмонтирована в систему вентиляции. Правоохранители еще не выяснили, кто именно установил прослушку.

Уже 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований. Сам Труба заявил, что эти аудиозаписи ничто иное, как провокация.