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Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Минобороны

Что вернула РФ: обнародованы результаты осмотра кораблей (ДОКУМЕНТ, ФОТО, ВИДЕО)

21 ноя 2019, 12:25
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Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии трех кораблей ВМС Вооруженных сил Украины, которые на этой неделе вернулись из аннексированного Россией Крыма. В документе указано, что с судов исчезло оружие, рации, а также ряд предметов быта, например унитазы, фонари и кухонная плита. Опубликованную в отчете информацию частично подтверждают в Министерстве обороны. Кроме этого, состояние кораблей уже оценил и президент Владимир Зеленский.

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Военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами «соседка», — написал в Facebook Анатолий Матиос.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

Что исчезло и было повреждено

Согласно отчету, у «Бердянска» осколками пробит левый главный двигатель, ходовая рубка, машинное отделение и гальюн (туалет) и повреждена система распознавания. У буксира «Яны Капу», который протаранил российский корабль, повреждены фальшборт (борта палубы) и отсутствует часть мачты. О боевых повреждениях катера «Никополь» не указывается.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

Кроме этого, с обеих катеров исчезли все документы, боеприпасы и стрелковое оружие. Со всех трех судов исчезли радиостанции, в частности американские радиостанции Harris (по одной — коротковолновой, и по две ултьракоротковолновых), а также радиостанции Motorola и ICOM. На обоих катерах отсутствуют станции космической связи Iridium и радиолокационные станции Furuno. В то же время на «Никополе» осталась артиллерийская установка 30-мм, видимых повреждений нет.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Минобороны

Также «Никполь» остался без огнетушителей, фонарей, аварийного буя, надувной моторной лодки, аккумуляторов для аппаратуры, унитаза и плиты с камбуза (кухни). С катера «Бердянск» исчезла вентиляционная вытяжка, проточный нагреватель и фекальная система (обеспечивает отвод нечистот из уборной).

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

Повернення кораблів: що винесли та пошкодили росіяни / Фото: Міноборони

Кроме этого, россияне выкрутили с буксира «Яны Капу» кабели, розетки и плафоны, все приборы в ходовой рубке были «открыты и выведены из строя». В машинном отделении установлены пластырь с раздвижным упором — очевидно, там в буксире есть пробоина.

По словам Матиоса, накануне приема от оккупанта дно всех кораблей осматривали украинские водолазы. Такая процедура осуществлялась для того, чтобы выявить возможные повреждения или взрывные устройства.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

Один из моряков Андрей Эйдер подтвердил в Facebook исчезновение плафонов, плиты для пищи, и добавил, что осталась всего одна пара нижнего белья, а было пар 20.

У меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?! Вот чего не пойму, никогда, — написал Андрей Эйдер.

Повернення кораблів: що винесли та пошкодили росіяни

Повернення кораблів: що винесли та пошкодили росіяни

Что говорит Минобороны и Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к России с требованием вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на трех военных кораблях, захваченных в Керченском проливе российскими военными.

Я увидел состояние катеров. Будет расследование — мы увидим все детали инцидента. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было, — заявил Зеленский.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Минобороны

На ремонт украинских кораблей понадобится три месяца.

В Минобороны подтверждают, что россияне демонтировали «некоторые средства связи и навигационное оборудование». Впрочем, ранее командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сказал, что суда своим ходом не шли, поскольку «россияне их угробили».

Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян, — прокомментировал Воронченко.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

По его словам, следственные действия проведет Государственное бюро расследований и Военная прокуратура, что позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям РФ, в том числе в международные судебные инстанции.

Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Матиос в Facebook

Напомним, захваченные Россией украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вернулись в порт Очаков. Их сопровождали буксиры «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир».

В ноябре прошлого года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и двух сотрудников СБУ, находившихся на борту. Они вернулись в Украину 7 сентября.

Источник: Ракурс


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