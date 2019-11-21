Возвращение кораблей: что вынесли и повредили россияне / Фото: Минобороны

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Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал неофициальный отчет о состоянии трех кораблей ВМС Вооруженных сил Украины, которые на этой неделе вернулись из аннексированного Россией Крыма. В документе указано, что с судов исчезло оружие, рации, а также ряд предметов быта, например унитазы, фонари и кухонная плита. Опубликованную в отчете информацию частично подтверждают в Министерстве обороны. Кроме этого, состояние кораблей уже оценил и президент Владимир Зеленский.

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Военные прокуроры осматривали, фиксировали и до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с нашими судами «соседка», — написал в Facebook Анатолий Матиос.

Что исчезло и было повреждено

Согласно отчету, у «Бердянска» осколками пробит левый главный двигатель, ходовая рубка, машинное отделение и гальюн (туалет) и повреждена система распознавания. У буксира «Яны Капу», который протаранил российский корабль, повреждены фальшборт (борта палубы) и отсутствует часть мачты. О боевых повреждениях катера «Никополь» не указывается.

Кроме этого, с обеих катеров исчезли все документы, боеприпасы и стрелковое оружие. Со всех трех судов исчезли радиостанции, в частности американские радиостанции Harris (по одной — коротковолновой, и по две ултьракоротковолновых), а также радиостанции Motorola и ICOM. На обоих катерах отсутствуют станции космической связи Iridium и радиолокационные станции Furuno. В то же время на «Никополе» осталась артиллерийская установка 30-мм, видимых повреждений нет.

Также «Никполь» остался без огнетушителей, фонарей, аварийного буя, надувной моторной лодки, аккумуляторов для аппаратуры, унитаза и плиты с камбуза (кухни). С катера «Бердянск» исчезла вентиляционная вытяжка, проточный нагреватель и фекальная система (обеспечивает отвод нечистот из уборной).

Кроме этого, россияне выкрутили с буксира «Яны Капу» кабели, розетки и плафоны, все приборы в ходовой рубке были «открыты и выведены из строя». В машинном отделении установлены пластырь с раздвижным упором — очевидно, там в буксире есть пробоина.

По словам Матиоса, накануне приема от оккупанта дно всех кораблей осматривали украинские водолазы. Такая процедура осуществлялась для того, чтобы выявить возможные повреждения или взрывные устройства.

Один из моряков Андрей Эйдер подтвердил в Facebook исчезновение плафонов, плиты для пищи, и добавил, что осталась всего одна пара нижнего белья, а было пар 20.

У меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?! Вот чего не пойму, никогда, — написал Андрей Эйдер.

Что говорит Минобороны и Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится к России с требованием вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на трех военных кораблях, захваченных в Керченском проливе российскими военными.

Я увидел состояние катеров. Будет расследование — мы увидим все детали инцидента. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было, — заявил Зеленский.

На ремонт украинских кораблей понадобится три месяца.

В Минобороны подтверждают, что россияне демонтировали «некоторые средства связи и навигационное оборудование». Впрочем, ранее командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сказал, что суда своим ходом не шли, поскольку «россияне их угробили».

Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян, — прокомментировал Воронченко.

По его словам, следственные действия проведет Государственное бюро расследований и Военная прокуратура, что позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям РФ, в том числе в международные судебные инстанции.

Напомним, захваченные Россией украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вернулись в порт Очаков. Их сопровождали буксиры «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир».

В ноябре прошлого года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и двух сотрудников СБУ, находившихся на борту. Они вернулись в Украину 7 сентября.