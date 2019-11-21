Повернення кораблів: що винесли та пошкодили росіяни

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Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував неофіційний звіт щодо стану трьох кораблів ВМС Збройних сил України, які цього тижня повернулися з анексованого Росією Криму. У документі вказано, що з суден зникла зброя, рації, а також й низка предметів побуту, наприклад унітази, ліхтарі та кухонна плита. Оприлюднену у звіті інформацію частково підтверджують у Міністерстві оборони. Окрім цього, стан кораблів вже оцінив й президент Володимир Зеленський.

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Військові прокурори оглядали, фіксували та до цього часу продовжують фіксувати все, що зробила з нашими суднами «сусідка», — написав у Facebook Анатолій Матіос.

Що зникло та було пошкоджено

Згідно зі звітом, у «Бердянська» осколками пробити лівий головний двигун, ходова рубка, машинне відділення та гальюн (туалет) і пошкоджена система розпізнавання. У буксира «Яни Капу», який протаранив російський корабель, пошкоджено фальшборт (борти палуби) та відсутня частина щогли. Про бойові пошкодження катера «Нікополь» не вказується.

Окрім цього, з обох катерів зникли всі документи, боєприпаси та стрілецька зброя. З усіх трьох суден зникли радіостанції, зокрема американські радіостанції Harris (по одній — короткохвильовій, та по дві ултьракороткохвильових), а також радіостанції Motorola та ICOM. На обох катерах відсутні станції космічного зв’язку Iridium та радіолокаційні станції Furuno. Водночас на «Нікополі» залишилася артилерійська установка 30-мм, видимих пошкоджень немає.

Також «Нікполь» залишився без вогнегасників, ліхтарів, аварійного буя, надувного моторного човна, акумуляторів для апаратури, унітазу та плити з камбуза (кухні). З катера «Бердянськ» зникла вентиляційна витяжка, проточний нагрівач і фекальна система (забезпечує відведення нечистот з гальюна).

Окрім цього, росіяни викрутили з буксира «Яни Капу» кабелі, розетки і плафони, усі прилади у ходовій рубці були «відкриті та побиті». У машинному відділенні встановлено пластир з розсувним упором — вочевидь, там у буксира є пробоїна.

За словами Матіоса, перед прийомом від окупанта дно всіх кораблів оглядали українські водолази. Така процедура здійснювалася для того, щоб виявити можливі ушкодження або вибухові пристрої.

Один з моряків Андрій Ейдер підтвердив у Facebook зникнення плафонів, плити для їжі, й додав, що залишилась усього одна пара спідньої білизни, а було пар 20.

В мене залишилась усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. Ото нащо вам б/у трухани?! Ось що не зрозумію, ніколи, — написав Андрій Ейдер.

Що каже Міноборони та Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути обладнання та озброєння, яких не вистачає на трьох військових кораблях, що були захоплені російськими військовими торік у листопаді в Керченській протоці.

Я побачив стан катерів. Буде розслідування — ми побачимо всі деталі інциденту. Ми обов’язково звернемося до російської сторони, щоб вона нам повернула все, що там було, — заявив Зеленський.

На ремонт українських кораблів знадобиться три місяці.

У Міноборони підтверджують, що росіяни демонтували «деякі засоби зв’язку та навігаційне обладнання». Утім, раніше командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко сказав, що судна своїм ходом не йшли, оскільки «росіяни їх угробили».

Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян, — прокоментував Воронченко.

За його словами, слідчі дії проведе Державне бюро розслідувань та Військова прокуратура, що дасть змогу передати інформацію для надання правової оцінки діям РФ, зокрема й до міжнародних судових інстанцій.

Нагадаємо, захоплені Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» повернулися у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір».

Торік у листопаді разом з українськими військовими суднами Росія захопила в полон 22 моряків та двох працівників СБУ, що перебували на борту. Вони повернулися в Україну 7 вересня.