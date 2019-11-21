Археологи відкопали подвійний похоронний човен вікінгів. Фото: Norwegian SciTech News

https://racurs.ua/ua/n129731-arheology-vidkopaly-podviynyy-pohoronnyy-choven-vikingiv-video.html

Ракурс

Археологи відкопали подвійний похоронний човен вікінгів на території села Віньера в Норвегії. В одному з них були останки чоловіка, в іншому — жінки.

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Поховання, виявлене норвезькими археологами, складалося з двох поховальних човнів. Другий був поміщений у перший через 100 років. Імовірно, тіла поховали у VIII та IX століттях, повідомляється у прес-релізі музею Норвезького університету природних і технічних наук.

У човнах або кораблях вікінги ховали людей із високим соціальним статусом. У потойбічний світ небіжчика супроводжували не лише плавальні засоби, а й похоронні дари, які відповідали статусу померлого.

За заявою дослідників, раніше вони вже зустрічали подвійні поховання вікінгів в одному кургані. Але вкладений один в інший похоронні човни їм зустрічаються вперше.

Норвезькі археологи займаються розкопками, які передують будівництву автомобільної траси. Роботи ведуться на території села Віньера, де, на думку вчених, в середні віки розташовувалося поселення вікінгів.

Вчора «Ракурс» писав, що на заході Еквадору археологи знайшли останки дітей у «шоломах» із людських черепів. Кісткові фрагменти на головах малюків, на думку вчених, належали іншим дітям.