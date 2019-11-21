Археологи откопали двойную погребальную лодку викингов. Фото: Norwegian SciTech News

https://racurs.ua/n129731-arheologi-otkopali-dvoynuu-pogrebalnuu-lodku-vikingov-video.html

Ракурс

Археологи откопали двойную погребальную лодку викингов на территории села Виньера в Норвегии. В одной находились останки мужчины, в другой — женщины.

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Захоронение, обнаруженное норвежскими археологами, состояло из двух погребальных лодок. Вторая была помещена в первую через 100 лет. Предположительно, тела похоронили в VIII и IX веках, сообщается в пресс-релизе музея Норвежского университета естественных и технических наук.

В погребальных лодках или кораблях викинги хоронили людей с высоким социальным статусом. В загробный мир покойника сопровождали не только плавательные средства, но и погребальные дары, которые соответствовали статусу умершего.

По заявлению исследователей, ранее они уже встречали двойные погребения викингов в одном кургане. Но вложенные одна в другую погребальные лодки им встречаются впервые.

Норвежские археологи занимаются раскопками, которые предшествуют строительству автомобильной трассы. Работы ведутся на территории села Виньера, где, по мнению ученых, в средние века располагалось поселение викингов.

Вчера «Ракурс» писал, что на западе Эквадора археологи нашли останки детей в «шлемах» из человеческих черепов. Костные фрагменты на головах малышей, по мнению ученых, принадлежали другим детям.