Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый в Facebook.

https://racurs.ua/n129740-sap-vruchila-podozrenie-meru-lvova-sadovomu-video.html

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Андрей Садовый, мэр Львова, получил официальное подозрение от прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Прокуроры подозревают мэра Львова в злоупотреблении властью при продаже земельного участка под индустриальный парк. В 2015 году город на открытом инвестиционном конкурсе привлек нидерландскую компанию CTP, которая заплатила за землю 54 млн грн и должна была построить индустриальный парк. Об этом говорится в видеообращении, которое Садовый обнародовал на собственной странице в Facebook.

По словам городского головы Львова, с 2015 года происходит блокирование со всех сторон на уровне государственной власти и Генпрокуратуры.

На то время компания построила индустриальный парк в Румынии. Это третья по объему в Европе компания, которая инвестирует в промышленное имущество. Они намерены построить во Львове 3 тыс. новых рабочих мест. С тех пор прокуроры ездят, исследуют — земля стоит, — заявил Садовый.

Напомним, на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату VIII созыва, который за период с 2015 по 2018 годы не задекларировал наличие неисполненных финансовых обязательств перед банками на сумму свыше 4,7 млрд грн.