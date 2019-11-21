Роман Иванисов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129765-delo-ivanisova-portnov-obnarodoval-reshenie-suda-dokument.html

Ракурс

Андрей Портнов, бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, обнародовал текст приговора Пологовского районного суда Запорожской области от 21 марта 1996 года о признании Романа Иванисова, ныне депутата из фракции «Слуга народа», виновным в покушении на групповое изнасилование.

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Друзья, не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах, — подчеркнул Портнов в своем Telegram-канале.

Согласно обнародованному Портновым тексту приговора, Иванисова признали виновным в совершении покушения на изнасилование, предпринята группой лиц (ст. 17 и 117 ч. 3 Уголовного кодекса от 1960 г.) и удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенном группой лиц (ст. 118 ч. 2 Уголовного кодекса).

В результате Иванисов был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако впоследствии этот приговор областным судом был уменьшен до 2,5 лет заключения, отмечает Портнов.

Полный текст обнародованного Портновым документа доступен по ссылке.

Напомним, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Иванисов утверждает, что информация об этом изнасилования является фейком, заказанным «криминальными авторитетами, которым он перешел дорогу».