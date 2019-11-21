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Ракурс
Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС

Разведение войск: возле Петровского демонтируют блиндажи (ФОТО)

21 ноя 2019, 20:56
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В районе разведения войск возле сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области начались работы по демонтажу укреплений и других военных объектов.

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По состоянию на 14.40 сегодняшнего дня были демонтированы два блиндажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Кроме того, пиротехники обследовали участок площадью 0,01 га и обезвредили там три взрывоопасных предмета.

Всего в этих работах были задействованы 30 человек и 13 единиц техники.

Ожидается, что работы будут продолжены завтра в 9.00.

Разведение войск в районе Петровского и Богдановки продолжались трое суток и завершились 11 ноября в 12.00.

Сначала разведения войск в этом районе планировалось начать 8 ноября, однако оно было перенесено на день из-за боевиков.

Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС

Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС

Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС

Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС

Напомним, после завершения разведения запланировано проведение разминирования территории с привлечением специалистов ГСЧС.

Источник: Ракурс


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