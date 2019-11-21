Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n129764-razvedenie-voysk-vozle-petrovskogo-demontiruut-blindaji-foto.html

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В районе разведения войск возле сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области начались работы по демонтажу укреплений и других военных объектов.

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По состоянию на 14.40 сегодняшнего дня были демонтированы два блиндажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Кроме того, пиротехники обследовали участок площадью 0,01 га и обезвредили там три взрывоопасных предмета.

Всего в этих работах были задействованы 30 человек и 13 единиц техники.

Ожидается, что работы будут продолжены завтра в 9.00.

Разведение войск в районе Петровского и Богдановки продолжались трое суток и завершились 11 ноября в 12.00.

Сначала разведения войск в этом районе планировалось начать 8 ноября, однако оно было перенесено на день из-за боевиков.

Напомним, после завершения разведения запланировано проведение разминирования территории с привлечением специалистов ГСЧС.