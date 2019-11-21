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Во время демонтажных работ, фото: ГСЧС
Разведение войск: возле Петровского демонтируют блиндажи (ФОТО)https://racurs.ua/n129764-razvedenie-voysk-vozle-petrovskogo-demontiruut-blindaji-foto.htmlРакурс
В районе разведения войск возле сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области начались работы по демонтажу укреплений и других военных объектов.
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По состоянию на 14.40 сегодняшнего дня были демонтированы два блиндажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
Кроме того, пиротехники обследовали участок площадью 0,01 га и обезвредили там три взрывоопасных предмета.
Всего в этих работах были задействованы 30 человек и 13 единиц техники.
Ожидается, что работы будут продолжены завтра в 9.00.
Разведение войск в районе Петровского и Богдановки продолжались трое суток и завершились 11 ноября в 12.00.
Сначала разведения войск в этом районе планировалось начать 8 ноября, однако оно было перенесено на день из-за боевиков.
Напомним, после завершения разведения запланировано проведение разминирования территории с привлечением специалистов ГСЧС.
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