Елена Зеркаль, фото: Mikhail Palinchak

https://racurs.ua/n129763-slushaniya-v-gaage-po-zahvatu-korabley-rossiya-hochet-sdelat-maksimalno-zakrytymi-zerakal.html

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Россия хочет сделать максимально закрытыми слушания Арбитражного трибунала в Гааге по делу о захвате в ноябре прошлого года кораблей ВМС Украины и членов их экипажей (дело Украины против Российской Федерации).

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль по результатам сегодняшних слушаний в трибунале, во время которых между сторонами состоялся обмен позициями и аргументами.

Зеркаль отмечает, что по результатам этих слушаний арбитраж завтра примет свое первое решение и определит правила своей работы, в частности — возможность проведения онлайн-трансляций слушаний и доступа широкой общественности к материалам дела.

По словам Зеркаль, Украина настаивает на том, что это дело является срочным, поскольку уголовные дела против задержанных тогда украинских моряков, несмотря на то, что в сентябре они вернулись из плена, в России до сих пор продолжаются.

Кроме того, Россия почти через год вернула захваченные корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы.

Таким образом, Россия продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, который обязал ее немедленно вернуть Украине захваченные корабли и моряков, и Конвенцию ООН по морскому праву, подчеркивает Зеркаль.

Суд должен положить конец этим продолжающимся нарушениям. Следовательно, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции, — подчеркивает заместитель министра.

Напомним, сегодня стало известно, в каком состоянии Россия вернула Украине военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».