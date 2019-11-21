Горох и фасоль помогут укрепить здоровье сердца, фото: PxHere

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Потребление плодов чечевицы, гороха и других бобовых снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и высокого кровяного давления.

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Об этом свидетельствуют результаты проведенного американскими учеными соответствующего исследования, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Advances in Nutrition

Ученые, проанализировав данные соответствующих наблюдений за здоровьем, установили, что среди участников исследования у тех, кто потребляет больше бобовых, уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью снизился на целых 10% по сравнению с теми, кто имел наименьший уровень потребления.

Сердечно-сосудистые заболевания — ведущая в мире причина смерти, — подчеркивают ученые. — Это исследование показывает, что есть недорогой и доступный продукт питания, который может это изменить: фасоль.

Как утверждают авторы исследования, фасоль и другие бобовые приносят пользу здоровью сердечно-сосудистой системы, поскольку они не только содержат клетчатку, растительный белок и другие микроэлементы, но и не содержат холестерина, имеют низкое содержание жира и низкий гликемический индекс (показатель, который отражает, с какой скоростью пищевой продукт превращается в организме в глюкозу. Для большинства людей пища с низким гликемическим индексом предпочтительнее).

Диетические рекомендации предусматривают потребление около трех чашек бобовых в неделю.

Просто добавление большего количества фасоли в наши тарелки может быть мощным инструментом в борьбе с заболеваниями сердца и снижением артериального давления, — отмечают ученые.

Напомним, ученые недавно установили, что красное и белое мясо одинаково плохо влияют на уровень холестерина.