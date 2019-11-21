Активисты митингуют против политики властей, фото: OneNews

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Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости в 19.00 началась акция «Мы достоинство», участники которой выступают против негативных, по их мнению, явлений во внешней и внутренней политике Украины.

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Акция, как ожидается, продлится до 22.00. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети Фейсбук.

По мнению активистов, существует вероятность, что действующая власть может согласиться на ультиматум страны-агрессора, а также легализовать боевиков и сепаратистов.

Кроме того, беспокойство у них вызывает отсутствие четкой реакции властей на озвученное недавно олигархом Игорем Коломойским предложение пойти на примирение с агрессором, взяв взамен 100 млрд долл. средств, которые могут заменить Украину кредиты Международного валютного фонда (МВФ).

Аналогичные акции также проходят в ряде других городов Украины.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Этот праздник установлен в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года, начало которых приходилось на вторую половину ноября.

Напомним, Коломойский считает, что восстановление связей с Россией является необходимым условием экономического выживания Украины.