Футболистов украинских клубов наказали за расистские выкрики во время матча. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/n129759-fk-dinamo-i-igroka-shahtera-nakazali-za-rasistskie-vykriki-v-matche.html

Ракурс

Футболистов «Динамо» и одного игрока «Шахтера» наказали за расизм их болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола назначил игрокам штраф, домашний матч без зрителей и отстранения от игры.

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Динамовцам назначили один домашний матч без зрителей и штраф в 500 тыс. грн, а футболиста «Шахтера» Тайсона отстранили на одну игру и еще на две условно. Это решение контрольно-дисциплинарного комитета опубликовала пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Также динамовцам был назначен еще один дополнительный матч без зрителей с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Как известно, 10 ноября футбольный матч между «Шахтером» и «Динамо» был остановлен арбитром из-за выкриков болельщиков в адрес бразильских игроков «Шахтера». Команды были отведены в помещение под трибуной. Перед уходом капитан команды Тайсон показал фанатам средний палец. После его возвращения он был наказан красной карточкой.

На следующий день игроки обоих футбольных клубов прокомментировали действия своих болельщиков. «Шахтер» осудил их поведение, а в «Динамо» все утверждения о вине фанатов назвали поспешными.

Напомним, недавно появилась информация о заработных платах чиновников Украинской ассоциации футбола. В частности, председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич зарабатывает на своей должности более 700 тыс. грн.