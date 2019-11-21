НАБУ расследует возможную госизмену бывшего главы СБУ

Василий Грицак, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n129760-nabu-rassleduet-vozmojnuu-gosizmenu-byvshego-glavy-sbu.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную государственную измену и шпионаж бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

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Это дело возбуждено по решению суда, который обязал ведомство зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Об этом сообщается в ответе НАБУ на информационный запрос агентства «Українські новини».

Квалификацию этого дела в ведомстве не разглашают.

Изданию «Громадське» в НАБУ сообщили, что «выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований».

Соответствующее решение суда появилось 25 октября.

Заявление о совершении бывшим главой СБУ этих правонарушений поступило в НАБУ 4 октября. Однако тогда по нему производство не было открыто.

Напомним, в конце октября суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении директора этого ведомства Романа Трубы.