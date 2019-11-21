НАБУ розслідує можливу держзраду колишнього очільника СБУ

Василь Грицак, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n129760-nabu-rozsliduie-mojlyvu-derjzradu-kolyshnogo-ochilnyka-sbu.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує можливу державну зраду та шпигунство колишнього очільника Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака.

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Ця справа відкрита за рішенням суду, який зобов’язав відомство зареєструвати відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляється у відповіді НАБУ на інформаційний запит агентства «Українські новини».

Кваліфікацію цієї справи у відомстві не розголошують.

Виданню «Громадське» в НАБУ повідомили, що «виконали рішення суду та внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань».

Відповідне рішення суду з’явилося 25 жовтня.

Заява про вчинення колишнім головою СБУ цих правопорушень надійшла до НАБУ 4 жовтня. Однак тоді за нею провадження не було відкрите.

Нагадаємо, наприкінці жовтня суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо директора цього відомства Романа Труби.