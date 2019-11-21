Футболістів українських клубів покарали за расистські вигуки на матчі. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/ua/n129759-fk-dynamo-ta-gravcya-shahtarya-pokaraly-za-rasystski-vyguky-na-matchi.html

Ракурс

Футболістів «Динамо» і одного гравця «Шахтаря» покарали через расизм їхніх уболівальників. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу призначив гравцям штраф, домашній матч без глядачів та відсторонення від гри.

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Динамівцям призначили один домашній матч без глядачів і штраф у 500 тис. грн, а футболіста «Шахтаря» Тайсона відсторонили на одну гру та ще на дві умовно. Це рішення контрольно-дисциплінарного комітету опублікувала прес-служба Української асоціації футболу.

Також динамівцям було призначено ще один додатковий матч без глядачів з випробувальним терміном до кінця поточного сезону.

Як відомо, 10 листопада футбольний матч між «Шахтарем» і «Динамо» було зупинено арбітром через вигуки вболівальників на адресу бразильских гравців «Шахтаря». Команди були відведені до приміщення під трибуною. Перед тим, як піти капітан команди Тайсон показав фанатам середній палець. Після повернення його покарали червоною карткою.

Наступного дня гравці обох футбольних клубів прокоментували дії своїх вболівальників. «Шахтар» засудив їх поведінку, а в «Динамо» всі твердження про вину фанатів назвали поспішними.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація щодо заробітних плат посадовців Української асоціації футболу. Зокрема, голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заробляє на своїй посаді більше 700 тис. грн.