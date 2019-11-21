Активісти мітингують за захист національних інтересів, фото: OneNews

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Ракурс

У Києві на Майдані Незалежності о 19.00 розпочалася акція «Ми маємо гідність!», учасники котрої виступають проти негативних, на їхню думку, явищ у зовнішній та внутрішній політиці України.

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Акція, як очікується, триватиме до 22.00. Про це повідомляється на сторінці заходу в соціальній мережі Фейсбук.

На думку активістів, існує ймовірність, що чинна влада може погодитися на ультиматум країни-агресора, а також легалізувати бойовиків та сепаратистів.

Крім того, занепокоєння у них викликає відсутність чіткої реакції влади на озвучену нещодавно олігархом Ігорем Коломойським пропозицію піти на замирення з агресором, взявши натомість 100 млрд дол. коштів, які можуть замінити Україні кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Аналогічні акції також відбуваються у низці інших міст України.

Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Це свято встановлене на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року, початок яких припадав на другу половину листопада.

Нагадаємо, Коломойський вважає, що відбудова зв’язків із Росією є необхідною умовою економічного виживання України.