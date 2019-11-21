Горох та квасоля допоможуть зміцнити здоров’я серця, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n129762-spojyvannya-bobiv-zmicnuie-zdorov-ya-sercya-ucheni.html

Ракурс

Споживання плодів сочевиці, гороху та інших бобових знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця та високого кров’яного тиску.

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Про це свідчать результати проведеного американськими ученими відповідного дослідження, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Advances in Nutrition

Учені, проаналізувавши дані відповідних спостережень за здоров’ям, встановили, що серед учасників дослідження в тих, хто споживає більше бобових, рівень захворюваності на серцево-судинні захворювання, ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу знизився на цілих 10% порівняно з тими, хто мав найменший рівень споживання.

Серцево-судинні захворювання — провідна у світі причина смерті, — наголошують учені. — Це дослідження показує, що є недорогий і доступний продукт харчування, який може це змінити: квасоля.

Як стверджують автори дослідження, квасоля та інші бобові приносять користь здоров’ю серцево-судинної системи, оскільки вони не лише містять клітковину, рослинний білок та інші мікроелементи, але й не містять холестерину, мають низький вміст жиру та низький глікемічний індекс (показник, який відображає, з якою швидкістю харчовий продукт перетворюється в організмі на глюкозу. Для більшості людей їжа з низьким глікемічним індексом бажаніша).

Дієтичні рекомендації передбачають споживання близько трьох чашок бобових на тиждень.

Просто додавання більшої кількості квасолі до наших тарілок може бути потужним інструментом у боротьбі із захворюваннями серця та зниженням артеріального тиску, — наголошують учені.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що червоне і біле м’ясо однаково погано впливають на рівень холестерину.